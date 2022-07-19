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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

МВД РФ объявило в розыск украинского журналиста Гордона

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Украинский журналист Дмитрий Гордон, ставший в РФ фигурантом дела о публичных призывах к развязыванию агрессивной войны и фейках о российских Вооруженных силах, объявлен в розыск.

Карточка Гордона появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ во вторник.

Розыск ведется в рамках уголовного дела, однако по какой статье оно возбуждено, не уточняется.

Ранее Следственный комитет России возбудил в отношении Гордона дела по статьям о публичных призывах к развязыванию агрессивной войны; действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности, а также о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.

По данным СКР, "Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия".

Кроме того, журналист публично призвал к уничтожению россиян по признакам национальности, языка и происхождения. При этом он также распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан Вооруженными силами РФ.

Позднее Росфинмониторинг добавил журналиста в список террористов и экстремистов.

Дмитрий Гордон Украина МВД РФ
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