Что произошло за день: вторник, 19 июля

Новый подвариант "омикрона" "Кентавр", трое претендентов на лидерство в Консервативной партии Великобритании, приговор для оперного певца Чельдиева

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЕС планирует ввести санкции против 47 человек. По данным EUobserver, в список могут быть включены мэр Москвы Сергей Собянин, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, байкерский клуб "Ночные волки" и его президент Александр Залдостанов, а также некоторые родственники бизнесменов, против которых санкции были введены ранее.

- В РФ выявлен новый подвариант "омикрон"-штамма COVID-19 "Кентавр". Пять случаев выявлено в Москве в июле, все пациенты переносят болезнь в легкой форме. Росздравнадзор поручил регионам активизировать COVID-вакцинацию населения и восстановить работу штабов по профилактике коронавируса.

- Борьбу за пост лидера британских консерваторов продолжат Риши Сунак, Лиз Трасс и Пенни Мордонт. Экс-министр Великобритании по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох по итогам четвертого тура выборов выбыла из гонки. Финальный пятый тур голосования назначен на среду.

- Оперный певец Вадим Чельдиев осужден на 10 лет по делу о призывах к экстремизму. Он был задержан в апреле 2020 года после публикаций в социальных сетях против ограничений из-за коронавируса. Росфинмониторинг включил его в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности.

- МВД РФ объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона. Ранее в его отношении было возбуждено уголовное дело, Росфинмониторинг добавил журналиста в список террористов и экстремистов.

- В Великобритании во вторник зафиксировали абсолютный температурный рекорд. Столбик термометра в районе лондонского аэропорта Хитроу поднялся до отметки в 40,2 градуса по Цельсию. На фоне аномальной жары в Лондоне и окрестностях произошло несколько пожаров. Между тем пожары на юго-западе Франции, где также установилась жаркая погода, уничтожили уже почти 20 тыс. га леса.

- "Синара" и "Новомет" договорились разработать двигатели для "Ласточек". В работе будут использоваться патенты и ноу-хау "Новомета", холдинг "Синара - Транспортные машины" возьмет на себя технологическую часть разработки.

- Двукратный чемпион ОИ по фигурному катанию Юдзуру Ханю завершил карьеру. Он выигрывал олимпийское золото в мужском одиночном катании на Играх в Сочи в 2014 году и в Пхенчхане - в 2018.