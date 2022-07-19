Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

В Казани шесть человек пострадали в столкновении автобуса и троллейбуса

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Казани на улице Ямашева столкнулись автобус и троллейбус, травмы получили шесть человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Среди пострадавших - четырехлетний ребенок. В ведомстве заверили, что всех, кто получил травмы, быстро развезли по больницам.

По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо за рулем, сказал агентству председатель ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков.

"Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте работает ГАИ", - добавил Темляков.

Также на место выезжали спасатели, сообщили в управлении МЧС по региону.

ДТП произошло в середине дня 19 июля.

Казань Татарстан Минздрав МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Пандемия коронавируса

Росздравнадзор поручил регионам активизировать COVID-вакцинацию населения

ФАС признала Apple виновной в злоупотреблении на рынке приложений

ФАС признала Apple виновной в злоупотреблении на рынке приложений
Пандемия коронавируса

В РФ выявлен новый подвариант "омикрон"-штамма COVID-19 "Кентавр"

В РФ выявлен новый подвариант "омикрон"-штамма COVID-19 "Кентавр"

"Уральские авиалинии" запланировали осенью начать техобслуживание Superjet 100

"Уральские авиалинии" запланировали осенью начать техобслуживание Superjet 100

В Брянской области сообщили об обстреле села со стороны Украины

Оперный певец Чельдиев осужден на 10 лет по делу о призывах к экстремизму

МВД РФ объявило в розыск украинского журналиста Гордона

Что случилось этой ночью: вторник, 19 июля

Первая ночная тренировка Главного военно-морского парада прошла на Неве

Первая ночная тренировка Главного военно-морского парада прошла на Неве

Арестован водитель Audi, насмерть сбивший четырех девушек в Башкирии

Арестован водитель Audi, насмерть сбивший четырех девушек в Башкирии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });