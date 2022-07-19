В Казани шесть человек пострадали в столкновении автобуса и троллейбуса

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Казани на улице Ямашева столкнулись автобус и троллейбус, травмы получили шесть человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Среди пострадавших - четырехлетний ребенок. В ведомстве заверили, что всех, кто получил травмы, быстро развезли по больницам.

По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо за рулем, сказал агентству председатель ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков.

"Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте работает ГАИ", - добавил Темляков.

Также на место выезжали спасатели, сообщили в управлении МЧС по региону.

ДТП произошло в середине дня 19 июля.