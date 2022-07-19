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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

В Башкирии на двух подростков завели дело после разлива 120 тонн нефтепродуктов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Башкирские полицейские возбудили уголовное дело против двоих школьников, из-за которых произошла утечка нефтепродуктов из резервуаров, сообщила пресс-служба регионального МВД во вторник.

По предварительным данным ведомства, учащиеся 8-го и 9-го классов из села Краснохолмский проникли на территорию муниципального предприятия, открутили вентили с резервуаров для хранения нефтепродуктов, а затем сдали их в пункт приема металлолома за "несколько сотен рублей".

В результате их действий произошла утечка 120 тонн нефтепродуктов. Экстренными службами были приняты меры для устранения последствий разлива ГСМ на площади около 150 кв.м. Ущерб, причиненный предприятию, превысил 55 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения подросткам.

В ходе расследования будет дана юридическая оценка деятельности пункта приема металлолома, организатор которого также будет привлечен к ответственности, добавила пресс-служба.

Башкирия МВД
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