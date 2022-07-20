Академик Дынкин: Эстонизация Европы. Почему исчезла европейская безопасность?

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - События последних месяцев резко обострили не только отношения между Россией и западными странами, но и серьезно изменили европейскую архитектуру безопасности. О том, как долго продлится осложнение между Москвой и Западом и можно ли ожидать в ближайшее время изменений в лучшую сторону - наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с президентом ИМЭМО имени Примакова академиком Александром Дынкиным.

- Можно ли считать современные отношения между Россией и Западом новой холодной войной в Европе?

- Силовая конфигурация в Европе претерпевает драматические изменения. Германия потеряла свои привилегированные отношения с Россией, установленные после исторического примирения двух народов. Это было типично европейским достижением. Секрет "германского чуда": расходы на оборону меньше 1% ВВП и 50 лет бесперебойных поставок не дорогого российского газа сегодня не работает. Причём под давлением США. Американцы всегда были против экономического партнёрства России и Германии, укреплявшего экономики двух стран. Сегодня конкурентным позициям немецких фирм нанесен тяжелый удар. Немцы поставлены перед неуклюжим, даже комическим выбором: дать людям тепло или работу? Швеция выходит из своего традиционного, многолетнего нейтралитета, как и Финляндия. В политологии существует термин "финляндизация Европы". Под этим понималась мирное сосуществование, экономическое сотрудничество и партнёрство в гуманитарных сферах. Нынешние события можно назвать "эстонизацией Европы". Что означает упрощение и сужение политического выбора для столиц НАТО/ЕС, на чем 20 лет настаивала влиятельная часть политической элиты Таллина. Там в штыки воспринимались идеи европейской стратегической автономии, или мысли о "смерти мозга НАТО". А последние 8 лет - "каждый понедельник" ждали российских десантников. Сегодня правительства Латинской Америки и Азии пользуются большим политическим плюрализмом, чем это разрешено Европе. Больше не будет "коалиций по желанию". Европейцам придется маршировать в следующий условно Ирак, Ливию, Афганистан да еще и платить за это. Хотя текущие экономические показатели не очень благополучны. С начала года общие потери инвесторов на европейских фондовых рынках составили 1,6 триллиона долларов. Резко растут индексы цен производителей и потребительских цен. Россия, в отличие от большинства европейских стран, полностью обеспечивает себя энергией, сырьем и продовольствием. Однако очевидно, что вторая холодная война не принесет процветания ни европейцам, ни россиянам. Ее дивиденды, если они вообще будут, придут в другие части мира. Жители Старого Света получат увеличение расходов на оборону и новую гонку вооружений.

Формула "победитель – побежденный" себя исчерпала

- Почему европейские механизмы безопасности после холодной войны не смогли предотвратить украинский конфликт?

- Во-первых, потому что мы не подписали ни одного мирного договора после первой холодной войны. Мирная конференция после холодной войны не состоялась. Хельсинкский акт 1990 г. о единой Европе, без разделительных линий от Атлантики до Тихого океана, остался наивным списком благих пожеланий. Россия в 90-е гг. надеялась присоединиться к западным институтам при сохранении своей независимости в вопросах обороны и безопасности. К концу ХХ в. стало понятно, что это невозможная дилемма. Или одно, или другое. Поэтому де-факто возник мировой порядок по формуле "победитель – побежденный" в вакууме международно признанных обязательств. Общественное мнение и стратегическое сообщество на Западе было убаюкано рассуждениями о "конце истории", о том, что Россия покинула круг великих держав, а рыночные реформы в Китае непременно приведут к политическому плюрализму. Эти нарративы непомерно раздували геостратегические аппетиты, привели к слому системы договоров, составлявших основу европейской, да и глобальной безопасности.

Во-вторых, пятнадцать лет тому назад, после выступления Владимира Путина на MSC в 2007 г., стало ясно, что неустойчивая модель мирового порядка по формуле "победитель – побежденный" себя исчерпала, а Россия вновь возродилась. Запад, несмотря на предупреждение Путина по-прежнему считал, что после распада СССР Россия навсегда утратила статус великой державы и не может претендовать ни на какие интересы национальной безопасности. Мысль Путина, если ее упростить и свести к одной фразе: мы вернулись, геостратегическое отступление России окончено. Продолжительные празднования победы в холодной войне не только "контузили" рациональное политическое мышление, но заглушили голоса западных стратегов точно воспринявших слова Президента России.

И в-третьих, 5 волн расширения НАТО к российским границам усилили восприятие угрозы как российским обществом, так и элитами. Джордж Кеннан предсказывал последствия. 5 февраля 1997 года он написал в письме редактору газеты "Нью-Йорк Таймс", озаглавленном "Роковая ошибка":

"[...] расширение НАТО стало бы самой роковой ошибкой американской политики за всю послевоенную эпоху. Можно ожидать, что такое решение приведет к разжиганию националистических, антизападных и милитаристских тенденций в российском мнении; окажет негативное влияние на развитие российской демократии; вернет атмосферу холодной войны в отношения между Востоком и Западом".

Евгений Примаков и доктор Генри Киссинджер также не раз выступили с подобными мощными предупреждениями. Их не услышали. Краткосрочные стратегические аппетиты возобладали над стратегическим мышлением.

Украинский конфликт является самым серьезным кризисом европейской безопасности за десятилетия, после Второй мировой войны. До окончания этой войны и с 1701 года кошмаром европейской безопасности на протяжении двух с половиной веков были франко-прусские, затем франко-германские войны. Ужасная Первая мировая война не остановила их. Только после Второй мировой войны международное сообщество и ответственные европейцы серьезно отнеслись к этому вызову, и сегодня франко-германский конфликт выглядит невозможным. Этот шанс был упущен после первой холодной войны. Мудрые голлистские идеи о Европе от Атлантики до Уральских гор, или от Ванкувера до Владивостока, как и горбачевская идея об "Общеевропейском доме", к сожалению, оказались в музее отживших нарративов. Я весьма далек от того, чтобы винить в этом только одну сторону. Напомню, что Россия и ЕС были в одном шаге от безвизовых поездок. К сожалению, двусторонние отношения перешли в другую, конфронтационную стадию. Государственный переворот в Киеве вместо согласованного 6-месячного транзита власти в феврале 2014 года стал явным переломным моментом.

Гибель империй всегда является длительным и болезненным процессом. Вспомните Британскую империю. Мы являемся свидетелями 75-летнего конфликта между Индией и Пакистаном в Джамму-Кашмире. В результате этого противостояния возникли две ядерные державы. Это верно в отношении Османской империи, бывшей Югославии и т.д. В случае с бывшим Советским Союзом эта угроза многократно возросла в связи с появлением 15 новых государств. Кроме России, большинство из них, последние 150 лет, не имели опыта государственности вообще, или только в течение нескольких лет. Большевики, пришедшие к власти в 1917 году, прославились тем, что произвольно изменяли внутренние границы Российской империи в соответствии со своими краткосрочными политическими потребностями. Без какого-либо учета этнической или религиозной принадлежности народов. Это заложило много мин под возникшими границами между пост-советскими странами. Исторические параллели можно найти с границами Сайкса-Пико (1916) на Ближнем Востоке.

В ответ на первые ультранационалистические политические шаги новых властей в Киеве русскоязычные регионы Юго-Восточной Украины начали сопротивление. Оно было кроваво подавлено в Одессе, но при поддержке России добилось успеха в Крыму и частично на Донбассе. Минские соглашения 2014 и 2015 годов заморозили эту гражданскую войну на 8 лет. Однако шанс на мирное урегулирование никогда не воспринимался Киевом всерьез, и недавние признания П.Порошенко доказывают это. 8 лет были потрачены впустую при молчаливой поддержке Парижа и Берлина. Минский процесс прикрывал чрезвычайно активное вмешательство во внутренние дела Киева со стороны Вашингтона (вспомните смену генерального прокурора по требованию Вашингтона). Крым, который после референдума вернулся в состав России, в настоящее время процветает. Не удивительно, в 2021 году в России ВВП на душу населения был в три раза больше, чем в Украине, которая сопоставима с такими странами, как Гватемала или Намибия. В отличие от Крыма, социальные условия на Донбассе сильно ухудшились из-за полной блокады со стороны центральных киевских властей.

Повод для оптимизма виден?

- Каковы сценарии, по которым могут закончиться военные действия?

- Сегодня не видно особого повода для оптимизма. 9 февраля в Politico Том Грэм и я предложили, как избежать нарастающей конфронтации. Мы видели четыре шага к решению. Во-первых, ограничение военных операций вдоль границы НАТО и России. Во-вторых, мораторий на расширение НАТО на восток. В-третьих, разрешение текущих и замороженных конфликтов на постсоветском пространстве и Балканах. В-четвертых, модернизация Хельсинских соглашений 1975 года. Эти четыре шага были позитивно восприняты в Москве. К сожалению, со стороны Вашингтона не было никаких признаков заинтересованности.

Украинская сторона прекратила прямую связь между Москвой и Киевом после знаменитого заявления Жозепа Борелля о возможности победы Украины на поле боя. Отсутствие политического опыта и ответственности президент В.Зеленский компенсирует точным исполнением инструкций англо-саксов, включая кадровые перестановки и профессиональным появлением в СМИ в образе этакого Че Гевары XXI века. Этот образ неплохо продаётся и в парламентах и на рок-фестивалях. НАТО активно участвует в конфликте, предоставляя неограниченные денежные средства, оружие, обучение и разведданные в режиме реального времени. Похоже, что расчеты Запада в настоящее время основаны на предположении об истощении России, вызванном давлением суперсанкций. Но Россия слишком велика, чтобы потерпеть неудачу. Пока эту реальность на Западе понимают лишь отдельные профессионалы стратегического планирования.

В заключение. Как видно, на сегодняшний день ключи к переговорам находятся в Вашингтоне. Нынешняя комбинация исполнительной власти и Конгресса не проявляет признаков реализма. Эскалация нарастает и может привести к драматическим последствиям. Возможно, промежуточные выборы в США в ноябре 2022 года немного изменят этот баланс политических сил.

Моя пессимистическая точка зрения заключается в том, что конфликт продлится несколько лет, а прекращение огня будет возможно после заключения соглашения, подобного Пханмунджомскому соглашению 1953 года, которое остановило Корейскую войну. Более оптимистичная, но маловероятная идея заключается в том, что Киев в одностороннем порядке объявит о прекращении огня; признает Крым частью России. (Россия может признать Косово). НАТО оставит попытки принятия Украины до, скажем, 2050 года. После этого могут начаться переговоры о заключении мирного договора между Москвой и Киевом.