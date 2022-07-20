Коровам в городе Вихоревка стали надевать смарт-часы для выпаса

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В городе Вихоревка Иркутской области шесть частных владельцев коров стали надевать им на рога смарт-часы, чтобы отслеживать их передвижения и давать им уйти с пастбища в город, сообщили "Интерфаксу" в мэрии.

"Часть жителей, которые живут в одном районе - у них коровы ранее ходили в одном стаде, их перестал устраивать пастух, и они таким образом решают свои проблемы выпаса крупного рогатого скота, - объяснили в горадминистрации. - На стадо из 18 голов у них шесть часов. Надевают их коровам на рога".

Благодаря постоянном контролю коровы с гаджетами ни разу не выходили за пределы отведенного для них пастбища.

"Эти коровы у нас в город не выходят. Эти хозяева ни разу не были привлечены к ответственности", - отметил собеседник агентства.

Вихоревка расположена в Братском районе, в 600 км от Иркутска. В городе проживают более 20 тыс. человек.

Областной закон предусматривает штрафы до 5000 рублей за нарушения правил выпаса в поселениях и городских округах.