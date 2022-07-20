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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

Россиян предупредили о всплеске мошенничества от имени сотовых операторов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк предупреждает о всплеске мошенничества от имени сотовых операторов.

Как говорится в сообщении банка, в последнее время телефонные мошенники действуют не только от имени "полиции", "прокуратуры" и "ФСБ", но и от имени "работников телекоммуникационных компаний".

Мнимый "представитель сотового оператора" сообщает потенциальной жертве, что неизвестные якобы подключили к номеру несанкционированную переадресацию. Далее злоумышленник убеждает собеседника, что для отключения этой функции необходимо ввести на устройстве короткую команду.

После применения этой команды все СМС, отправляемые на номер жертвы, будут переадресованы на телефон злоумышленника. Чаще всего таким способом атакуют людей, чьи платежные данные уже были скомпрометированы (например, после совершения операций на фишинговом сайте). Имея номер карты, CVV-код и возможность получать по СМС одноразовые пароли, мошенник может без препятствий совершать покупки в интернете от имени жертвы, а также зарегистрироваться в личном кабинете интернет-банка и получить доступ ко всем счетам.

"Не стоит верить на слово сообщениям о том, что вашим финансам или абонентскому номеру что-то угрожает. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, это сразу же завершить звонок и самостоятельно перезвонить в сотовую компанию по официальным контактам для проверки информации. И самое главное: коды подтверждения из СМС и реквизиты банковских карт запрашивают только мошенники. Поэтому если вы сталкиваетесь с подобной просьбой, то однозначно имеете дело с преступником", - заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, слова которого приведены в сообщении.

Сбербанк
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