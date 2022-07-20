В Омской области из железнодорожной цистерны провытекла перекись водорода
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Омская транспортная прокуратура начала проверку по факту утечки водного раствора пероксида водорода из цистерны на железнодорожной станции "Входная", сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Утечку обнаружили около 11 часов по местному времени при проверке состояния грузового поезда, следовавшего из Владивостока в Кольцово.
По предварительным данным прокуратура, грузоотправителем является морской торговый порт Приморского края.
Аварийную цистерну отогнали на тупиковый путь, сообщили в областном управлении МЧС. В ликвидации последствий инцидента участвуют восемь сотрудников МЧС.
В пресс-службе Западно-Сибирской РЖД уточнили, что течь была капельной.
На движение других поездов происшествие не повлияло, пострадавших и угрозы населению нет.
Территория была оцеплена сотрудниками ведомственной охраны железнодорожного транспорта, сейчас на месте работают аварийные службы - сотрудники "ЭкоСпас" и Центра охраны окружающей среды Западно-Сибирской железной дороги.
В конце июня на станции Входная с разницей в два дня были обнаружены утечки толуилендиизоцианата, которые были ликвидированы сотрудниками экстренных служб. Опасности для местных жителей тогда также не возникло.