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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

В Омской области из железнодорожной цистерны провытекла перекись водорода

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Омская транспортная прокуратура начала проверку по факту утечки водного раствора пероксида водорода из цистерны на железнодорожной станции "Входная", сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Утечку обнаружили около 11 часов по местному времени при проверке состояния грузового поезда, следовавшего из Владивостока в Кольцово.

По предварительным данным прокуратура, грузоотправителем является морской торговый порт Приморского края.

Аварийную цистерну отогнали на тупиковый путь, сообщили в областном управлении МЧС. В ликвидации последствий инцидента участвуют восемь сотрудников МЧС.

В пресс-службе Западно-Сибирской РЖД уточнили, что течь была капельной.

На движение других поездов происшествие не повлияло, пострадавших и угрозы населению нет.

Территория была оцеплена сотрудниками ведомственной охраны железнодорожного транспорта, сейчас на месте работают аварийные службы - сотрудники "ЭкоСпас" и Центра охраны окружающей среды Западно-Сибирской железной дороги.

В конце июня на станции Входная с разницей в два дня были обнаружены утечки толуилендиизоцианата, которые были ликвидированы сотрудниками экстренных служб. Опасности для местных жителей тогда также не возникло.

Омская область РЖД Входная МЧС Владивосток Кольцово
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