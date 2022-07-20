Путин заявил, что страны Запада пытаются выставить РФ виновной после их собственных ошибок

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Западные страны спекулируют на теме экологических проблем, пугая своих граждан, принимают на этом фоне непросчитанные решения, а виновной выставляют Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это стало во многих странах модным, больше того, даже некоторые спекулируют на этой теме, а спекуляции приводят к ошибкам, конечно. Вот так же, как, скажем, в некоторых западных странах сегодня сталкиваются с проблемами в энергетике, а одна из составляющих - это спекуляция на экологии", - сказал Путин, выступая в среду на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Во внутриполитической повестке эти страны спекулируют такими вопросами, заметил президент РФ, "пугают этими проблемами людей, а потом принимают решения необоснованные, непросчитанные, а следующий шаг - ищут виноватых". "Вот мы не должны так поступать", - сказал Путин.

Президент РФ рассказал, что накануне ему показали картинку, которая распространяется в Европе в интернете и СМИ. "На картинке человек изображен и внизу подпись: "Хочешь рассердить Путина, мой только эти четыре места". И показано - здесь, здесь, здесь и здесь. Ну, что это такое? Совсем с ума посходили. Экономьте воду, экономьте электроэнергию, электричество..., ну бред какой-то просто. Понаделали ошибок, а теперь не знают, что с этим делать, и ищут виноватых", - сказал глава государства.

"Экологией, безусловно, необходимо заниматься", - отметил президент РФ, напомнив, что в России есть большая соответствующая программа.