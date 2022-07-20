Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Владимирская полиция проверит историю о подростках, сбегавших на болотоходе от ДПС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники ГИБДД назначили административное расследование по факту инцидента в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, где группа подростков на болотоходе уходила от погони наряда ДПС. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Видео, на котором полицейские пытаются остановить болотоход с подростками, появилось в социальных сетях. Во время маневра один из подростков выпал на проезжую часть.

"Водитель транспортного средства, увидев полицейских, совершил несколько резких маневров, подвергая опасности пассажиров, а затем, проигнорировав законное требование сотрудников ГИБДД об остановке, скрылся в лесном массиве", - говорится в сообщении МВД.

Сотрудникам полиции удалось установить личности водителя и пассажиров болотохода - все они оказались несовершеннолетними.

В настоящее решается вопрос о привлечении 16-летнего водителя болотохода к административной ответственности. Отмечается, что в связи с допущенными несовершеннолетними нарушениями сотрудниками полиции также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности их родителей.

Владимирская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На решение о запрете деятельности Meta в России поданы кассационные жалобы

Группа НЛМК отстала на 1 млн тонн от заложенных ориентиров производства

Конституционный суд РФ запретил бессрочное расследование уголовного дела

Конституционный суд РФ запретил бессрочное расследование уголовного дела

Суд прекратил дело блогера Хованского

Суд прекратил дело блогера Хованского

Путин связал санкции Канады против "Газпрома" с ее собственными планами на рынок ЕС

Путин связал санкции Канады против "Газпрома" с ее собственными планами на рынок ЕС

Минтруд предложил упростить использование маткапитала для образования детей

Путин назвал несправедливой модель тотального доминирования "золотого миллиарда"

ФАС предложила до 2024 года запретить согласованные действия, ведущие к необоснованному росту цен

ФАС предложила до 2024 года запретить согласованные действия, ведущие к необоснованному росту цен

В СПЧ сочли, что проект о запрете ЛГБТ-пропаганды нужно обсудить на предмет свободы слова

В СПЧ сочли, что проект о запрете ЛГБТ-пропаганды нужно обсудить на предмет свободы слова

"Газпром" сообщил об очередном рекорде суточных поставок в КНР по "Силе Сибири"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });