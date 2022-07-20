Владимирская полиция проверит историю о подростках, сбегавших на болотоходе от ДПС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники ГИБДД назначили административное расследование по факту инцидента в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, где группа подростков на болотоходе уходила от погони наряда ДПС. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Видео, на котором полицейские пытаются остановить болотоход с подростками, появилось в социальных сетях. Во время маневра один из подростков выпал на проезжую часть.

"Водитель транспортного средства, увидев полицейских, совершил несколько резких маневров, подвергая опасности пассажиров, а затем, проигнорировав законное требование сотрудников ГИБДД об остановке, скрылся в лесном массиве", - говорится в сообщении МВД.

Сотрудникам полиции удалось установить личности водителя и пассажиров болотохода - все они оказались несовершеннолетними.

В настоящее решается вопрос о привлечении 16-летнего водителя болотохода к административной ответственности. Отмечается, что в связи с допущенными несовершеннолетними нарушениями сотрудниками полиции также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности их родителей.