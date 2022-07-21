Жительница Норильска прокатила в городском автобусе оленя

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Жительница Норильска прокатилась в городском автобусе вместе со своим оленем, запись поездки появилась 21 июля в пабликах "ВКонтакте".

На видео, которое снял один из пассажиров, видно, что олень с хозяйкой стоят на задней площадке автобуса при том, что в салоне довольно тесно.

Присутствие оленя возмутило одних пассажиров, которые опасались, что животное может кого-нибудь ударить. Однако нашлись и те, кто не увидел в присутствии оленя в автобусе каких-либо проблем и призывал недовольных к "человечности".

В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю "Интерфаксу" сообщили, что информации о случившемся у полиции нет.