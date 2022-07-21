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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Песков назвал "утками" публикации о состоянии здоровья Путина

Он признался, что сам он тоже осип из-за кондиционеров

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - У президента Владимира Путина все нормально со здоровьем, заверил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков и назвал публикации в СМИ на эту тему "утками".

"Хорошо. У него все нормально со здоровьем, - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. - Украинские информационные специалисты в кавычках, и американские, и британские в последние месяцы вбрасывают разные утки насчет состояния здоровья президента. Это не что иное, как утки".

20 июля на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" президент время от времени покашливал, пока выступал. Он объяснил, что немного простыл под кондиционером в Тегеране днем ранее.

"Что касается кондиционеров, да, действительно жара. На улице сорок, под кондиционером прохладно. Я тоже осип. У меня то же самое. Не знаю, как было у других членов делегации. Так бывает. Ничего страшного", - сказал Песков.

Владимир Путин Тегеран Дмитрий Песков Украина США Велпикобритания
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