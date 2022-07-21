Что произошло за день: четверг, 21 июля

Возобновление работы "Северного потока", судьба параллельного импорта и коронавирус у Джо Байдена

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Северный поток" возобновил прокачку газа после плановой профилактики. Газопровод сейчас способен работать на 40% мощности. В Кремле отметили, что должное технологическое обслуживание "Северного потока" сейчас невозможно. Между тем отремонтированная турбина для "Северного потока" прибыла из Канады в Германию.

- Мантуров допустил скорую отмену механизма параллельного импорта. Он призвал российских производителей готовиться к этому.

- Лавров заявил о готовности РФ рассмотреть просьбу Венгрии об увеличении поставок газа. Будапешт рассчитывает купить у России дополнительно 700 млн кубометров газа.

- Президент Италии принял отставку премьера Драги. Глава кабмина не изменил решения об уходе. После этого президент решил распустить парламент Италии.

- Джо Байден заразился COVID-19. Белый дом отмечает, что у президента США легкие симптомы заболевания, он продолжит работать в дистанционном режиме.

- ЕС запретит импорт золота из РФ. Вместе с тем Евросоюз упростит транзакции, связанные с российской сельскохозяйственной продукцией и транспортировкой нефти в третьи страны. Также стало известно, что Великобритания последовательно запрещает импорт из России золота, угля и нефти.

- ЕЦБ повысил процентные ставки впервые за 11 лет - на 50 б.п.

- Басманный суд 28 июля рассмотрит иск о ликвидации Еврейского агентства "Сохнут". В Минюсте считают, что "Сохнут", который занимается вопросами репатриации в Израиль, в своей работе нарушал российское законодательство.