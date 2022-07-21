Драги подтвердил президенту Италии, что решил уйти с поста премьера

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил в четверг президенту страны Серджо Маттарелле, что не изменил решения об уходе в отставку.

"Президент Республики Серджо Маттарелла принял в Квиринальском дворце председателя Совета министров Марио Драги. Премьер (...) подтвердил решение об уходе в отставку", - сообщает канцелярия президента Италии.

"Президент принял это к сведению", - отмечается в заявлении канцелярии. В нем указывается, что правительство пока продолжит работу, ограничиваясь выполнением текущих задач.

Ранее в четверг Драги, выступая в Палате депутатов, заявил, что намерен вновь подать прошение об отставке. Накануне в сенате состоялось сложное для правительства Драги голосование. Сенаторы, с одной стороны, поддержали резолюцию о доверии Совету министров, а с другой - стало ясно, что коалиции, объединяющей ведущие партии Италии, по сути, больше нет.

Драги уходит в отставку

На прошлой неделе глава правительства уже предпринял попытку уйти со своего поста, однако тогда президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку и попросил Драги выяснить в парламенте, может ли его правительство рассчитывать на стабильное большинство.

Вопрос о дальнейшем пребывании Драги у власти стал актуален после того, как 14 июля входящее в его коалицию "Движение пять звезд" отказалось участвовать в голосовании в сенате по предложению о выделении примерно 23 млрд евро на помощь страдающим от инфляции гражданам и компаниям. В этой партии в целом не возражают против такой помощи, однако считают неприемлемыми некоторые из предложенных мер.

У Драги даже без "Движения пять звезд" была поддержка большинства в обеих палатах парламента Италии. Однако он пришел к власти в 2021 году во главе коалиции, включавшей все основные партии. Тогда в Италии пошли на такой шаг, чтобы положить конец политическому кризису и не проводить внеочередные выборы в разгар пандемии COVID-19. Европейские СМИ отмечали, что, по мнению Драги, если кто-то из участников коалиции уйдет в оппозицию, то он не сможет занимать пост премьера: ведь изначально он обещал работать со всеми крупнейшими партиями Италии и не ввязываться в политические противостояния. Сам премьер - беспартийный.

Ситуация осложняется и итальянскими политическими реалиями. Опросы показывают рост поддержки у избирателей правых партий. Поэтому наблюдатели не исключают, что этим партиям может быть выгодно падение правительства Драги и проведение досрочных выборов в парламент.

При этом две правые партии - "Лига Севера" и "Вперёд, Италия" - входят в состав правящей коалиции. Они не заявляли, что больше не будут поддерживать Драги, но при этом - ясно давали понять, что не хотят, чтобы в коалиции оставалось "Движение пять звезд".

"Движение пять звезд", не считающее себя ни левым, ни правым, напротив, сейчас непопулярно в Италии. Некоторые эксперты полагают, что лидер этой партии Джузеппе Конте пошел на конфликт с Драги, надеясь привлечь к себе внимание и вернуть былую популярность. В последние недели Конте нередко критиковал правительство Италии, после чего в СМИ и начали рассуждать о том, удержится ли Драги на посту премьера.