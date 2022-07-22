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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Три человека пострадали при столкновении скорой помощи и легкого автомобиля в Хабаровске

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Авария с участием машины скорой помощи произошла утром в пятницу в Хабаровске, в ДТП трое пострадавших, сообщает городская ГИБДД на своей странице в соцсети.

"22 июля в 9:38 минут местного времени на пересечении улиц Павла Морозова-Кубяка в Хабаровске водитель автомобиля "Тойота Куб", при выезде с Кубяка не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, который двигался на запрещающий сигнал светофора с включенными световыми и звуковыми сигналами", - сказано в сообщении.

В результате ДТП травмы получили три человека, в том числе один ребенок.

На фото и видео, размещенных с места происшествия в соцсетях, видно, что оба автомобиля перевернулись на бок.

Хабаровск
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