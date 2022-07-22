Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Лавров заверил страны Африки, что РФ продолжит поставлять продовольствие и энергоносители

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Россия намерена добросовестно выполнять обязательства по поставкам в Африку продовольствия, удобрений, энергоносителей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров накануне визита в ряд африканских стран.

"Россия продолжит добросовестно выполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продовольствия, удобрений, энергоносителей, других жизненно необходимых Африке товаров. Все меры для этого с российской стороны предпринимаются", - говорится в его статье для африканских СМИ, опубликованной в пятницу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Российские товары "играют большую роль в деле сохранения социальной стабильности, а также достижения ориентиров, предусмотренных Целями устойчивого развития ООН", и Москва осознает это, подчеркивает Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства назвал беспочвенными обвинения со стороны западных политиков в том, "что Россия якобы "экспортирует голод". По его словам, во время пандемии COVID-19 "коллективный Запад, используя механизм валютной эмиссии, "оттянул" на себя товарные и продовольственные потоки, ухудшив положение в зависимых от импорта продуктов питания развивающихся странах".

Сергей Лавров МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 21 июля

Россия внесла в "стоп-лист" 39 представителей Австралии

HSBC договорился о продаже своей российской "дочки" Экспобанку

Международные резервы России с 8 по 15 июля сократились на $7,4 млрд

Минприроды предупредило об активном таянии вечной мерзлоты в Коми и ЯНАО в 2022 году

Минприроды предупредило об активном таянии вечной мерзлоты в Коми и ЯНАО в 2022 году

Басманный суд 28 июля рассмотрит иск о ликвидации Еврейского агентства "Сохнут"

Басманный суд 28 июля рассмотрит иск о ликвидации Еврейского агентства "Сохнут"

ВТБ предупредил об установке вредоносного ПО на телефоны через псевдобанковские приложения

ВТБ предупредил об установке вредоносного ПО на телефоны через псевдобанковские приложения

Минцифры предложило включить RuStore в список для предустановки на гаджеты

Минцифры предложило включить RuStore в список для предустановки на гаджеты

Клиенты Сбербанка сообщили о проблемах с доступом к сервисам

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID в РФ достигла почти 6,4 тыс. человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });