Лавров заверил страны Африки, что РФ продолжит поставлять продовольствие и энергоносители

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Россия намерена добросовестно выполнять обязательства по поставкам в Африку продовольствия, удобрений, энергоносителей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров накануне визита в ряд африканских стран.

"Россия продолжит добросовестно выполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продовольствия, удобрений, энергоносителей, других жизненно необходимых Африке товаров. Все меры для этого с российской стороны предпринимаются", - говорится в его статье для африканских СМИ, опубликованной в пятницу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Российские товары "играют большую роль в деле сохранения социальной стабильности, а также достижения ориентиров, предусмотренных Целями устойчивого развития ООН", и Москва осознает это, подчеркивает Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства назвал беспочвенными обвинения со стороны западных политиков в том, "что Россия якобы "экспортирует голод". По его словам, во время пандемии COVID-19 "коллективный Запад, используя механизм валютной эмиссии, "оттянул" на себя товарные и продовольственные потоки, ухудшив положение в зависимых от импорта продуктов питания развивающихся странах".