Путин поручил подготовить решения по промышленной ипотеке к сентябрю

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ совместно с Банком России должны к 1 сентября 2022 года принять решения, необходимые для запуска программы льготной промышленной ипотеки.

Соответствующее поручение дано президентом РФ Владимиром Путиным по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщается на сайте Кремля.

Промышленная ипотека предполагает предоставление льготного долгосрочного кредита на покупку готовых производственных площадей по ставке не более 5% годовых на весь срок кредита.

Также к 1 сентября правительство должно представить доклад о ключевых параметрах льготного режима для промышленных кластеров. Сам льготный режим должен заработать не позднее 1 января 2023 года, следует из текста поручений.

Предполагается, что участникам промышленных кластеров будут предоставляться льготные кредиты или займы на срок не более 10 лет по ставке не более 7% годовых на реализацию инвестпроектов.

Кроме того, участникам промкластеров понизят уровень фискальной нагрузки, в том числе в виде преференций по уплате страховых взносов.

Льготный режим предполагает также поддержку спроса: государство будет субсидировать часть затрат на покупку стартовых объемов производимой в кластерах промышленной продукции, создаст механизмы, гарантирующие долгосрочный спрос на новые виды инновационной продукции.

Также в промкластерах будет снижено количество (с возможностью полной отмены) контрольных и надзорных проверок, включая налоговые и таможенные проверки.