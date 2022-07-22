В Подмосковье ускорят процесс перевода садовых домов в категорию жилых

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Услугу по признанию садового дома жилым и жилого дома садовым в Московской области планируют оптимизировать, сообщила в пятницу министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

"Если дом в садоводческом товариществе признается жилым, в нем можно прописаться. Услуга муниципальная, предоставляется по заявлению заявителя, решение принимает муниципалитет. В настоящее время и эту услугу мы оптимизируем, сроки будут сокращены: вместо 27 этот процесс будет занимать 13 рабочих дней со дня подачи заявления", - приводит слова Адигамовой пресс-служба Минмособлимущества.

Ведомство отмечает, что с начала года в Подмосковье услугой перевода садовых домов в категорию жилых и наоборот воспользовались более 3 тысяч человек.

В 2018 году правительство РФ приняло постановление о порядке признания садового дома жилым домом и наоборот, жилого садовым, в упрощенном заявительном порядке.