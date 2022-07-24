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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:44

Автомобильное движение после подтопления нескольких трасс в Сочи восстановлено

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Движение по всем федеральным трассам в зоне ответственности Черноморского управления Росавтодора осуществляется в штатном режиме, сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор Черноморье" в воскресенье.

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Службы обследуют в первую очередь участки трассы А-147 Джубга, где на время курортного сезона были приостановлены восстановительные работы, а также потенциально опасные районы, где присутствует угроза оползней.

"Предстоит проверить также места, подвергшиеся наибольшим затоплениям минувшей ночью. Это участок между тоннелями №№ 7 и 8 на трассе А-148 Дублер Курортного проспекта, второстепенный ход А-147 в районе Зубовой Щели, перекресток под эстакадой на 10 км А-148 в микрорайоне Ареда, обход Сочи", - отмечает пресс-служба.

Прогноз погоды на ближайшие сутки остается неблагоприятным, но, по оценке синоптиков, пик дождей Сочи уже пережил.

"Водителям и пешеходам следует соблюдать предельную осторожность и без крайней необходимости не покидать дома и не выезжать на дороги. Минувшей ночью игнорирование множества предупреждений заставило людей пережидать непогоду на перекрытых участках дорог. А это может нести риски угрозы здоровью и жизни", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за субботу на Сочи дважды обрушились сильнейшие ливни.

Сочи
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