СКР завел дела об участии в боевых действиях на Украине наемников из пяти стран

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Следственным комитетом России (СКР) ведется расследование ряда уголовных дел против иностранных наемников, в том числе из США и Великобритании, участвующих в военных действиях на территории Украины, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Есть дела по фактам участия наемников в совершении преступных действий на территории Украины. Они расследуются в отношении граждан Великобритании, США, Канады, Нидерландов и Грузии", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Также, по его словам, возбуждено восемь уголовных дел о нападениях на российские посольства и дипломатических представителей в Нидерландах, Ирландии, Литве, Чехии, Польше, Румынии и на здание Россотрудничества во Франции.

Кроме этого, отметил глава СКР, ведется расследование дел о захвате и удержании на территории Украины четырех сотрудников госкорпорации "Росатом" и о разработке сотрудниками Минздрава Украины оружия массового поражения.

Еще, по словам Бастрыкина, расследуется "пять уголовных дел о посягательствах представителей украинских националистических формирований на жизнь военнослужащих РФ, а также шесть уголовных дел по фактам издевательств над российскими военнослужащими".

Всего, по данным руководителя ведомства, возбуждено более 1,3 тыс. уголовных дел, по которым к ответственности привлекаются свыше 400 лиц.

"Уголовные дела о событиях на Украине расследуются в отношении представителей военного и политического руководства страны, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских вооруженных формирований", - пояснил председатель СКР.

"В ходе предварительного расследования уже установлена причастность к преступлениям против мира и безопасности человечества, не имеющим срока давности, более 220 лиц, в том числе представителей высшего командования Вооруженных сил Украины, а также командиров воинских подразделений, обстреливавших мирное население", - отметил Бастрыкин.

Он добавил, что 92 командирам и их подчиненным предъявлены обвинения, объявлены в розыск 96 лиц, в частности, 51 командир ВСУ.