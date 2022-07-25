Думе предложили увеличить отчисления от азартных игр на развитие детского спорта

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В думском комитете по физической культуре и спорту подготовили законопроект об увеличении отчислений от азартных игр на развитие детско-юношеского спорта, он внесен в палату, сообщила пресс-служба комитета.

Инициатор документа - председатель комитета Дмитрий Свищев - предложил "пересмотреть и улучшить принципы распределения целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта и внести изменения в Федеральные закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Предлагается увеличить отчисления от азартных игр на детский и юношеский спорт с нынешних 20% до 25%. Оставшуюся часть комитет предложил направлять на развитие профессионального спорта, что также предусмотрено действующим законодательством.

Новые поправки предлагают направлять отчисления от азартных игр еще и на финансирование мероприятий, предусмотренных программами развития соответствующих видов спорта в стране (мероприятия по массовому спорту, спорту высших достижений, студенческому спорту).

Предполагается, что распределять деньги по программам будет общероссийская спортивная федерация, ее предложения будет утверждать федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта.

В комитете напомнили, что увеличить отчисления от азартных игр на развитие массового и детско-юношеского спорта поручил президент Владимир Путин. "Нашим законопроектом мы выполняем это поручение. Развитие спорта не должно прекращаться даже в условиях глобальных санкций, а привлечение внебюджетных источников и правильное их распределение будет только способствовать поставленным задачам", - сказал Свищев.

Кроме Свищева, авторами законопроекта стали члены комитета по физической культуре и спорту Борис Иванюженков, Дмитрий Пирог, Сергей Бурлаков, Амир Хамитов, Антон Шипулин, Рима Баталова, Рустам Калимуллин, Борис Пайкин, Евгений Ревенко, Роман Терюшков, Владислав Третьяк.

В январе сообщалось, что в 2021 году отчисления букмекеров на развитие спора в России превысили 10 млрд рублей.