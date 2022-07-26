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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

Самолет "Аэрофлота" совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Сигнал тревоги поступил во вторник днем от московского авиарейса, прибывающего в Южно-Сахалинск, в аэропорт стянули все экстренные службы, самолет благополучно приземлился, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"В наш аэропорт поступил сигнал тревоги, связанный с самолетом компании "Аэрофлот", выполнявшим рейс SU-1746 Москва - Южно-Сахалинск. По сигналу тревоги все экстренные службы, в том числе аэропорта, прибыли на место", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет приземлился благополучно в аэропорту Южно-Сахалинска в 15:05 местного времени (07:05 по Москве).

Пресс-служба Главного управления МЧС региона сообщает, что сигнал тревоги от экипажа лайнера поступил "по причине спущенного колеса на основной стойке шасси (на стойке четыре колеса, одно из них спущено)".

На борту находились 399 человек (13 членов экипажа, 386 пассажиров).

Аэрофлот Москва Южно-Сахалинск
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