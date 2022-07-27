В МИД РФ выразили протест в связи с давлением на россиян, въезжающих в Латвию

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россия выразила протест Латвии в связи с действиями латвийских пограничников в отношении россиян, въезжающих на территорию страны, сообщил замдиректора департамента МИД РФ Иван Нечаев.

"Сегодня, 27 июля, в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвийской республики в РФ Даце Рутка", - сказал он в среду на брифинге в Москве.

По его словам, Рутке "был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота по поводу провокационных действий латвийских правоохранительных органов, которые оказывают грубое давление на российских граждан при въезде" в Латвию, "требуя от них подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации".