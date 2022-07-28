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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Правительство разрешит строить школы и больницы в упрощенном порядке

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Школы и больницы включены в расширенный перечень зданий, которые можно будет строить и реконструировать в упрощенном порядке, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы расширяем список объектов, строительство и реконструкцию которых можно будет вести в упрощенном порядке. Теперь в него войдут школы, больницы, спортивные сооружения и многие другие организации социальной сферы", - сказал он.

По его словам, это ускорит ввод объектов в эксплуатацию в среднем на год за счет уменьшения числа разрешительных документов и административных процедур.

"На необходимость снижения излишней зарегулированности в строительном секторе постоянно обращает внимание президент, - напомнил Мишустин. - Правительство продолжает последовательную работу в этом направлении. В рамках плана первоочередных задач и действий уже были подготовлены соответствующие изменения ряда законов, которые позволяют распространить новый порядок на социальную, медицинскую и спортивную инфраструктуру".

Михаил Мишустин Правительство
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