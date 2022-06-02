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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Хуснуллин доложил Путину о сокращении "снипов-хрипов" в строительстве

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Около 400 обязательных требований из 11,8 тыс. осталось в строительной сфере после выполнения поручения президента по сокращению "снипов-хрипов", заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Хочу доложить, что ваше поручение по сокращению снипов-хрипов выполнено полностью. Из 11,8 тыс. действовавших норм у нас осталось 400 обязательных, которые влияют на безопасность зданий и сооружений. Все остальные являются рекомендательными. (...) С 1 сентября эти правила вступают в действие", - сказал Хуснуллин на совещании по дорожному строительству в четверг.

В 2020 году президент России Владимир Путин поручил сократить число "снипов-хрипов" и барьеров на всех этапах инвестиционно-строительной деятельности. В 2021 году Минстрой уже дважды сокращал список, состоявший изначально из 10 тыс. процедур, каждый раз - более чем на треть.

"При этом добровольность не означает, что данные нормы не нужно соблюдать! Отличие обязательных норм от добровольных – в процедуре отклонения от установленных требований", - сказал ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Марат Хуснуллин Владимир Путин
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