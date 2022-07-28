"Единый оператор" создаст систему взимания платы на трассе М12 за 13,1 млрд руб.

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Набсовет госкомпании "Автодор" одобрил долгосрочное операторское соглашение с компанией "Единый оператор" на создание за 13,1 млрд рублей интеллектуальной транспортной системы на автотрассе М-12 Москва - Казань с ее последующей эксплуатацией.

Как следует из сообщения "Автодора", начальная (максимальная) цена соглашения на стадии создания составляет 13,1 млрд руб. с учетом НДС. Размер авансирования на стадии создания – 70% от суммы финансирования, обеспечивается банковской гарантией. Первый аванс в размере 1 млрд рублей будет выплачен до сентября этого года. Второй – в размере 8,2 млрд рублей – до ноября этого года.

Предполагается, что интеллектуальная транспортная система на М12 будет создана к концу 2023 г.

Срок ее эксплуатации ограничен 2048 годом. Ежегодный базовый эксплуатационный платеж составляет 1,45 млрд руб.

Долгосрочное операторское соглашение с "Единым оператором" было одобрено на заседании набсовета "Автодора" 27 июля.

"В рамках ФЗ-223 предусмотрено право осуществления закупки у взаимозависимого лица. Учитывая, что набсовет предварительно одобрил заключение данной крупной сделки с "Единым оператором", контрагент выбран. Соответственно, конкурсных процедур проводиться не будет", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкомпании "Автодор".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Автодору" принадлежат 25,1% долей ООО "Единый оператор". Совладельцем 74,9% долей компании является концерн "Телематика" (ранее – "Национальные телематические системы", НТС). Концерн является основным разработчиком интеллектуальных транспортных систем в РФ.

"Единый оператор" в настоящее время уже управляет системой безбарьерного сбора платы на ЦКАД. Как сообщалось, данная компания, которая ранее носила название "Единый оператор ЦКАД", в конце 2019 года выступила заказчиком в конкурсе на создание интеллектуальной транспортной системы (ИТС) ЦКАДа. Максимальная цена контракта была заявлена на уровне 5,4 млрд руб. Договор в результате был заключен с компанией "Казань-Телематика", предложившей выполнить работы за 5,1 млрд руб. Эта компания на 100% принадлежит концерну "Телематика".

Владельцем 100% долей НТС (ныне - концерна "Телематика"), по данным ЕГРЮЛ, на момент создания компании являлся Алексей Нащекин, возглавляющий концерн.

В конце 2017 г. 45% долей НТС у Нащекина приобрели бизнесмен Игорь Ротенберг и его тогдашний партнер по компании-оператору госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным автотрассам "Платон" (ООО "РТ-Инвест Транспортные системы", РТИТС) Андрей Шипелов.

Цифровые активы Игоря Ротенберга, включая 45%-ную долю в НТС, в июле 2020 г. перешли под контроль ООО "ДФА-Капитал" Дмитрия Афанасенко. Шипелов передал свою долю "ДФА-Капиталу" и Нащекину в октябре 2021 г. Таким образом, на данный момент группой НТС, недавно переименованной в "Телематику", владеют "ДФА-Капитал" (80%) и Нащекин (20%).