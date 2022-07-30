Пик паводка на реке Чита прошел

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Пик паводка на реке Чита миновал, уровень воды снизился на 18 см и, по прогнозам гидрометцентра, в ближайшие сутки еще уменьшится, сообщает гидрометцентр Забайкальского края.

"Прошел пик паводка на реке Чита, на пике уровень воды составил 359 см, сейчас уровень воды упал на 18 см, продолжается интенсивный спад, в ближайшие сутки спад составит 30-50 см", - сказал заместитель начальника забайкальского гидромета Иван Коренев, высказывание которого приводится в социальной сети правительства Забайкалья.

Как сообщалось, река Чита вышла из берегов после дождей и затопила дачные поселки и ряд улиц в Чите. Сейчас в городе объявлена чрезвычайная ситуация (ЧС), на затопленных улицах и дачах отключена электроэнергия.