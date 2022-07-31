Путин примет главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте

Перед началом парада президент подпишет указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны Владимир Путин 31 июля - в День Военно-Морского Флота - примет главный военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы и на Кронштадтском рейде, поздравит личный состав их экипажей с Днем Военно-Морского Флота, говорится в сообщении.

Парады кораблей также пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия).

"Перед началом парада президент России подпишет указы об утверждении Морской доктрины Российской Федерации и Корабельного устава Военно-Морского Флота России. Церемония пройдет в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости", - проинформировали в пресс-службе.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 29 июля сообщил, что Путин в воскресенье выступит с речью на праздновании Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. "Будет выступление президента. День будет насыщенный", - сказал Песков.