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Объединенная сеть кинотеатров будет показывать голливудское кино как видеоматериал

Объединенная сеть кинотеатров будет показывать голливудское кино как видеоматериал
Фото: Michael Blann/Getty Images

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" с 1 августа запускает в кинотеатрах услугу "кинопродукт": зрителям будет показан российский фильм вместе с видеоматериалом – зарубежной картиной кинокомпаний, приостановивших свою работу в России. Об этом сообщил "Интерфаксу" гендиректор киносети Алексей Васясин.

По его словам, первым кинопродуктом станет российский фильм "Кощей. Начало" и голливудский "Миньоны: Грювитация" студии Universal Pictures (UPI). В дальнейшем, программа показа будет расширена, в нее войдут фильмы кинокомпаний, которые приняли решение уйти из России.

Говоря о возможной ответственности за показ фильма без прокатного удостоверения, Васясин уточнил, что фильмы будут показаны в формате видеоматериала. "Видеоматериалы не требуют прокатного удостоверения", - подчеркнул он.

Предполагается, что в рамках кинопродукта зрителям будет показан российский фильм, а после небольшого перерыва – видеоматериал.

Отвечая на вопрос о том, как будет решаться вопрос с оплатой зарубежным компаниям, Васясин отметил, что "зарубежные компании, если они вернутся и потребуют оплаты, мы с ними расплатимся в рамках наших договоренных условий".

По словам Васясина, основная цель акции – привлечь внимание министерства культуры "для разработки мер поддержки кинотеатров по выходу из создавшейся ситуации", а также повысить доход российского кино, для того, чтобы российские продюсеры смогли реинвестировать средства в российское производство и таким образом "спасти кинотеатры".

Предполагается, что показ кинопродукта будет запущен в одном кинозале во всех кинотеатрах.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) предложила освободить кинотеатры от ответственности за показ зарубежных фильмов без согласия компаний, приостановивших свою работу в России. В настоящий момент при демонстрации фильмов таких кинокомпаний, кинотеатры могут быть привлечены к ответственности, так как показ фильма без прокатного удостоверения наказывается рядом статей Уголовного и Административного кодексов и регламентирован ответственностью части четвертой Гражданского кодекса".

Зарубежные компании Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal приняли решение приостановить кинотеатральный прокат своих релизов, а также временно прекратить свою деятельность в РФ.

Синема парк Формула кино
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