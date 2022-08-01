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В Госдуме попросят отменить мораторий на проверки бизнеса при утечках персональных данных

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике обратится в правительство для отмены моратория на проверки бизнеса, связанные с утечками персональных данных, сообщил его председатель Александр Хинштейн.

"В ближайшее время Комитет ГД по информполитике направит обращение в правительство с просьбой изменить постановление о моратории №336 и изъять из него запрет на проверки, связанные с утечками персональных данных россиян", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в понедельник.

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Депутат пояснил, что "утечка персональных данных клиентов "Почты Росси" вскрыла серьёзную проблему: оказывается, у Роскомнадзора сегодня нет полномочий для проверки таких инцидентов".

"Введённый правительством мораторий на проверки бизнеса до конца 2022 года не сделал исключения и для операторов персональных данных. Это значит, что даже при массовых утечках Роскомнадзор, как регулятор, не вправе проводить проверки и запрашивать необходимые материалы. В свою очередь, без проверки невозможно и привлечь виновных к административной ответственности", - заявил Хинштейн.

Утечка данных клиентов "Почты России"

29 июля в телеграм-канале "Утечки информации", который администрирует основатель и технический директор DeviceLock DLP Ашот Оганесян, появилось сообщение о появлении в отрытом доступе базы данных клиентов "Почты России". Утверждается, что во фрагменте базы, который был выложен, содержатся 10 млн строк с ФИО отправителя/получателя, телефоном получателя, номером отслеживания и другими данными.

"Почта России" подтвердила факт утечки. "Одна из учетных записей нашего подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки, фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков. Ровно этот фрагмент данных сейчас выдают за "пробный", - сообщили в компании. Там отметили, что "доступа к другим записям у взломщиков нет", а "безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает", так как утечка не содержала банковских данных клиентов.

РКН направил в "Почту России" запрос с требованием предоставить детали возможной утечки.

Госдума
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