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Россия внесла в "стоп-лист" 39 британских политиков, бизнесменов и журналистов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры ввела персональные санкции в отношении ряда британских политиков, бизнесменов и журналистов, сообщили в понедельник в МИД России.

В российский "стоп-лист" внесены 39 физических лиц, их список опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В связи с продолжением применения правительством Великобритании механизма санкционных ограничений в отношении представителей общественно-политических кругов России, отечественных экономоператоров и СМИ принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда британских политиков, бизнесменов и журналистов, которые способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию", - отметили на Смоленской площади.

В список, в частности, попали бывший премьер Дэвид Кэмерон, замминистра транспорта Венди Мортон, министр финансов и экономики правительства Шотландии Кейт Форбс, обозреватель The Times Дэвид Ааронович, редактор военных новостей газеты The Guardian Дэн Саббах и другие.

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