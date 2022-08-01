В России COVID-19 за сутки выявили у 10 824 человек

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Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 10 824 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 12 498 заболевших, число новых случаев снизилось на 1 674. При этом, в течение последних двух дней число новых случаев превышало 12 тысяч заболевших, что было максимальным значением с середины апреля.

Госпитализированы еще 836 человек. Увеличение числа пациентов, попавших в больницы, отмечено в 25 субъектах РФ, снижение - в 47 регионах страны, без изменений ситуация осталась в 13 субъектах.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 36 человек, накануне штаб сообщал о 38 умерших. Выздоровели за сутки 6 077 человек.

Заболеваемость за неделю выросла

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ на 100 тысяч населения за прошедшую неделю составил 50,2 и увеличился на 67,6% по сравнению с предыдущей, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"Увеличение заболеваемости отмечено в 74 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах - увеличение заболеваемости более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении штаба. Рост показателя отмечается в РФ пятую неделю подряд.

Как сообщили в штабе, показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 6,8 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 32,3%. Рост отмечен в 68 субъектах РФ, в том числе в 30 регионах - больше, чем в среднем по России.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 612 тыс. 543 случая заражения коронавирусной инфекцией, 382469 умерших и 17 млн 981 тыс. 475 выздоровевших.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости. Также в Роспотребнадзоре заявляли, что в стране отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.