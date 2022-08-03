Правительство одобрило идею обязать налоговиков сообщать банкам о смерти их клиентов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Правительство поддержало депутатский законопроект, который наделяет банки правом получать от налоговых органов сведения о снятии с учета физических лиц в связи с их смертью, сейчас эта информация отнесена к налоговой тайне. "Интерфакс" ознакомился с заключением правительства.

Проект № 123829-8 в Госдуму в середине мая внесли председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Они предложили закрепить обязанности налоговых органов направлять в электронной форме сведения о снятии с учета физических лиц в связи со смертью в банки, которые раньше сообщали налоговикам о счетах этих граждан.

По мнению правительства, принятие законопроекта позволит снизить риск противоправных действий со средствами умерших клиентов за счет сокращения срока получения банками сведений об их смерти и наделения банков полномочиями по приостановлению операций по счетам таких клиентов.

Сейчас налоговую тайну составляют любые полученные налоговым органом, органами внутренних дел, следственными органами, органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом сведения о налогоплательщике.

Банки узнают о смерти клиентов при выборочном направлении информации от налоговиков, либо при обращении наследников, нотариусов, или из-за задолженностей по кредитам, до этого момента счета остаются активными.

Принятие закона потребует доработки программного обеспечения АИС "Налог-3", в связи с чем предлагается установить срок его вступления в силу не ранее чем по истечении ста восьмидесяти дней со дня официального опубликования.