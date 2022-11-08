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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:01

Дума приняла закон о праве банков получать от налоговиков информацию о смерти клиентов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который наделяет банки правом получать от налоговых органов сведения о снятии с учета физических лиц в связи с их смертью, сейчас данная информация отнесена к налоговой тайне.

Законопроект (№123829-8) был внесен в Госдуму в мае, его авторы - глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

"Законопроектом предусматривается закрепление обязанности налоговых органов направлять в электронной форме сведения о снятии с учета физических лиц в связи со смертью в банки, которые сообщили информацию о счетах (вкладах) таких физических лиц налоговым органам", - говорится в пояснительных материалах.

По мнению авторов документа, его принятие позволит снизить риск противоправных действий со средствами умерших клиентов за счет сокращения срока получения банками сведений об их смерти и наделения банков полномочиями по приостановлению операций по счетам таких клиентов.

Сейчас налоговую тайну составляют любые полученные налоговым органом, органами внутренних дел, следственными органами, органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом сведения о налогоплательщике.

Банки узнают о смерти клиентов при выборочном направлении информации от налоговиков, при обращении наследников, нотариусов или из-за задолженностей по кредитам, до этого момента счета остаются активными.

Принятие закона потребует доработки программного обеспечения автоматизированной информационной системы (АИС) "Налог-3", в связи с чем установлен срок его вступления в силу не ранее чем по истечении 180 дней со дня официального опубликования.

Ко второму чтению в документ были внесены поправки, которые уточняют порядок информационного взаимодействия банков, мобилизованных заемщиков-бизнесменов, Федеральной налоговой службы и Минобороны.

Согласно действующему законодательству, с 20 октября мобилизованный заемщик из числа МСП или мобилизованный заемщик - единственный участник ООО могут претендовать на кредитные каникулы, в том числе и на ипотечные. Заемщик вправе приложить документы, подтверждающие факт мобилизации участника общества. В том случае, если заемщик не представил указанные документы, кредитор (но после предоставления льготного периода) вправе потребовать представления таких документов, а заемщик обязан представить их не позднее окончания льготного периода.

С 23 ноября вступает в силу норма, согласно которой если мобилизованный бизнесмен не представил документы, то банк имеет право запросить у ФНС информацию о факте мобилизации, которую налоговики получают от Минобороны в рамках системы электронного взаимодействия. Принятые Госдумой поправки уточняют формулировку, из которой ясно, что банки имеют право запрашивать ФНС о мобилизованных заемщиках-бизнесменах сразу после его обращения за каникулами, а не дожидаясь окончания льготного периода, как это можно было понять из первоначальной формулировки.

Госдума
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