Правительство выделит еще 50 млрд рублей на строительство трассы М-12

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Правительство выделит еще 50 млрд рублей на ускорение работ по строительству трассы М-12 из Москвы в Казань, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Ранее правительство уже выделяло средства на ускорение работ, и сегодня направим еще 50 млрд рублей. Эти ресурсы позволят обеспечить опережающее строительство. Рассчитываем, что благодаря такой поддержке будут досрочно, уже в текущем году, введены в эксплуатацию участки в Московской, Владимирской областях. Их общая протяженность составит около 100 км", - сказал он на заседании правительства в четверг.

Мишустин также отметил, что правительство выделит свыше 380 млн руб. на сооружение автомагистрали в Саранске, что даст возможность завершить важный для Мордовии проект до конца года.

"Эта новая трасса поможет промышленным предприятиям ускорить доставку грузов и снизить издержки", - пояснил премьер.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что из восьми участков этой трассы четыре строят с опережением сроков, два в графике, еще два с отставанием от него.

Основной ход трассы планируют запустить к концу 2023 года.

"В этом году запустим из 830 км 95 км. И дальше поэтапно следующий 2023 год. И если у нас все получится, это будет самое быстрое строительство за всю историю страны – 830 км за 2,5 года", - заявлял Хуснуллин.

Строящаяся скоростная магистраль М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань, ввод которой в эксплуатацию запланирован на 2024 год, станет частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай".

Четырехполосная платная скоростная автодорога позволит разгрузить федеральную трассу М-7 "Волга", а также связать крупнейшие региональные центры и агломерации с сетью скоростных дорог европейской части России.