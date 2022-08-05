У пациентов с "омикрон"-штаммом не наблюдается развитие тяжелых осложнений

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Течение заболевания коронавирусом, с учётом особенностей штамма "омикрон", напоминает течение сезонных ОРВИ, развития тяжелых осложнений у большинства пациентов не наблюдается, сообщила журналистам заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

По словам эксперта, в настоящее время доминирующим штаммом коронавируса в России является "омикрон", для которого характерны симптомы, которые ранее наблюдались при других острых респираторных инфекциях: повышение температуры тела, поражение верхних дыхательных путей, которое проявляется в виде кашля и насморка, а также явления интоксикации в виде слабости, вялости, мышечной боли.

"Длительность острого периода, как правило, не превышает 7 дней. Развития тяжелых осложнений у большинства пациентов не наблюдается (...) Таким образом, мы видим, что в настоящее время коронавирусная инфекция своим клиническими проявлением напоминает течение сезонных ОРВИ", - сказала Плоскирева.

При этом она отметила, что наблюдение врачом при COVID-19 всё равно является обязательным, чтобы не пропустить развитие осложнений. Для верификации диагноза, необходимо проводить лабораторное обследование на выявление коронавируса или возбудителей респираторных инфекций другой этиологии, таких как риновирус, вирус парагриппа, аденовирус и другие.