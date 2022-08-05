Путин и Эрдоган начали встречу в Сочи

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана началась в пятницу во второй половине дня в Сочи.

Российско-турецкие переговоры проходят в санатории "Русь". Путин и Эрдоган сначала побеседуют один на один, а затем к ним присоединятся делегации двух стран.

В Москве и Анкаре среди основных тем российско-турецкой встречи на высшем уровне называли ситуацию вокруг Украины, в том числе операцию по вывозу зерна из украинских портов, сирийское урегулирование, включая возможные планы Турции в Заевфратье, двусторонние экономические проекты и военно-техническое сотрудничество.

Ожидается также, что президенты РФ и Турции договорятся о продолжении двусторонних контактов на высшем уровне.

Пресс-конференция Путина и Эрдогана по итогам саммита не запланирована, что связано с ограничениями по времени у турецкой стороны, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.