Володин заявил, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что даты 6 и 9 августа должны стать днями покаяния Вашингтона за преступления против человечества. В эти даты в 1945 году американские летчики сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.

"6 и 9 августа должны стать днями покаяния Вашингтона перед человечеством за преступления, совершенные в отношении мирных граждан", - написал Володин в субботу в своем телеграмм-канале.

Володин добавил, что Хиросима и Нагасаки не представляли никакой угрозы.

"Вашингтон убил сотни тысяч мирных жителей, исключительно чтобы показать свою мощь и запугать весь мир", - резюмировал спикер Госдумы.

6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 сбросил атомную бомбу "Малыш" на Хиросиму. В результате этого взрыва к концу года умерли около 140 тысяч человек.

В результате американской атомной бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года погибли около 74 тыс. человек. Бомба "Толстяк" была эквивалентна 21 килотонне тротила.