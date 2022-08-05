ФСБ сообщила о предотвращении теракта против силовиков и военных в КЧР

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Черкесске россиянина, сторонника запрещённого в РФ экстремистского "Правого сектора", готовившего террористические нападения.

"В Черкесске (Карачаево-Черкесская республика, КЧР) выявлен и задержан местный житель - гражданин Российской Федераций, 1992 года рождения, вынашивавший намерения по совершению террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации "Правый сектор" (признана экстремистской и запрещена в РФ)", - сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, после совершения атак россиянин планировал уехать на Украину.

"По адресу его проживания, а также в оборудованном им тайнике обнаружены два самодельных взрывных устройства мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте каждое, компоненты для изготовления СВУ, схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, в используемых средствах связи - переписка с активными участниками организации "Правый сектор", изобличающая его преступные намерения, и символика экстремистской организации", - сообщили в ФСБ.

Следственным подразделением ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ч. 2 ст. 282.2 (участие в экстремистской организации) УК РФ.

"Задержанный дает признательные показания", - отметили в ЦОС.