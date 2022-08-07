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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Экс-министр здравоохранения Республики Алтай Решетов арестован по делу о взятках

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Горно-Алтайский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу главному врачу Кош-Агачской районной больницы, бывшему министру здравоохранения Республики Алтай Павлу Решетову, сообщает СУ СКР по республике.

Как сообщалось, Решетов и два других работника медицинских учреждений республики обвиняются по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Двоим фигурантам в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде, они дали признательные показания. Решетов вину не признал.

По версии следствия, 30 декабря 2020 года Решетов, занимая должность директора Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, лично получил от учредителя ООО "Данарт", действовавшего совместно с генеральным директором этой компании, взятку - не менее 400 тысяч рублей за предоставление преимуществ при заключении с ООО "Данарт" госконтракта на покупку двух комплексов для реабилитации пациентов с двигательной патологией, обеспечение беспрепятственного принятия товаров и своевременную оплату по контракту.

Аналогичные преступления совершены в разный период времени двумя работниками системы здравоохранения республики, получившими взятку от предпринимателей в размере 115 тысяч рублей и 200 тысяч рублей.

Также возбуждены уголовные в отношении предполагаемых взяткодателей, в том числе учредителя и гендиректора ООО "Динарт" по пп. "а, б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере, организованной группой).

Решетов возглавлял Минздрав в Республике Алтай с августа по декабрь 2018 года, в дальнейшем работал в сфере здравоохранения региона.

СКР Павел Решетов
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