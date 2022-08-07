Количество лесных пожаров в Якутии сократилось более чем вдвое за неделю

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Число лесных пожаров в Якутии за неделю сократилось более чем в два раза, до 46, сообщил в воскресенье оперштаб республики.

В Якутии действуют 46 лесных пожаров на площади 251 тыс. га. Во вторник, 2 августа, в республике было более 100 пожаров, говорится в сообщении.

Крупный лесной пожар на площади свыше 2 тыс. га в воскресенье потушили вблизи села Арылах Мирнинского района. Силы, задействованные в тушении этого лесного пожара, выводятся из района.

Пять пожаров на площади более 9 тыс. га локализованы. В борьбе с огнем в лесах задействованы 801 человек и 51 единица техники.

Чрезвычайно высокий, 5-й класс пожароопасности леса установился в Усть-Майском районе, где действует больше всего пожаров. Ситуация осложняется тем, что в ближайшие сутки значительных осадков там не ожидается. В Алданском и Томпонском районах также сохраняется пятый класс пожароопасности.

Как сообщалось, в середине мая на территории Якутии были зафиксированы первые в этом году природные пожары. С начала пожароопасного сезона в республике произошло 511 лесных пожаров на площади 474,6 тыс. га.

За аналогичный период 2021 года произошло 1360 лесных пожаров на общей площади 5,4 млн га.