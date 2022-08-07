Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Количество лесных пожаров в Якутии сократилось более чем вдвое за неделю

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Число лесных пожаров в Якутии за неделю сократилось более чем в два раза, до 46, сообщил в воскресенье оперштаб республики.

В Якутии действуют 46 лесных пожаров на площади 251 тыс. га. Во вторник, 2 августа, в республике было более 100 пожаров, говорится в сообщении.

Крупный лесной пожар на площади свыше 2 тыс. га в воскресенье потушили вблизи села Арылах Мирнинского района. Силы, задействованные в тушении этого лесного пожара, выводятся из района.

Пять пожаров на площади более 9 тыс. га локализованы. В борьбе с огнем в лесах задействованы 801 человек и 51 единица техники.

Чрезвычайно высокий, 5-й класс пожароопасности леса установился в Усть-Майском районе, где действует больше всего пожаров. Ситуация осложняется тем, что в ближайшие сутки значительных осадков там не ожидается. В Алданском и Томпонском районах также сохраняется пятый класс пожароопасности.

Как сообщалось, в середине мая на территории Якутии были зафиксированы первые в этом году природные пожары. С начала пожароопасного сезона в республике произошло 511 лесных пожаров на площади 474,6 тыс. га.

За аналогичный период 2021 года произошло 1360 лесных пожаров на общей площади 5,4 млн га.

Якутия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили об уничтожении под Николаевом 45 тысяч тонн боеприпасов из стран НАТО

Пандемия коронавируса

В РФ впервые с марта COVID-19 за сутки заболели 20,3 тысячи человек

Задержанную в Косово российскую журналистку отпустили

YouTube заблокировал канал "Ростеха"

"Зенит" в меньшинстве сыграл вничью с "Ахматом" в матче РПЛ

"Зенит" в меньшинстве сыграл вничью с "Ахматом" в матче РПЛ

Что произошло за день: суббота, 6 августа

Заключенные напали на сотрудников колонии в Калмыкии

Эрдоган заявил, что договорился с Путиным об оплате российского газа в рублях

Эрдоган заявил, что договорился с Путиным об оплате российского газа в рублях
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударах по позициям ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях

Пандемия коронавируса

В РФ впервые с марта за сутки COVID-19 заболели почти 20 тыс. человек

В РФ впервые с марта за сутки COVID-19 заболели почти 20 тыс. человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });