Мишустин заявил о проекте льготных кредитов для малого и среднего бизнеса

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило предложения по снижению стоимости заемных ресурсов для малых и средних предприятий - при текущем уровне ключевой ставки малые компании смогут получить займы на инвестиционные цели под 4,5% годовых в течение льготного периода, а средние - под 3%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Министр экономического развития России Максим Решетников доложил, что в пилотном режиме будут объединены программа субсидирования процентной ставки в рамках нацпроекта "МСП" и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования.

"В результате предприятия смогут получить инвестиционный кредит, например, на закупку оборудования или ремонт, запуск новых производств, сроком до 10 лет. При этом льготный период составляет до 5 лет. В течение льготного периода для среднего бизнеса ставка составит 3%, для малого и микробизнеса - 4,5% при действующей ключевой ставке в 8%", - сообщил Решетников.

В качестве приоритетных отраслей для реализации программы были определены сферы обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики, гостиничный бизнес.

Общий объем программы составит до 50 млрд рублей до конца 2022 года. Оператором новой кредитной программы выступит Корпорация "МСП", для консультаций бизнеса корпорация в ближайшие недели запустит специальный центр на цифровой платформе МСП.РФ.