В Кремле заверили, что РФ и Турция не ставят себе цели обрушить доллар

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что договоренности России и Турции о частичном переходе во взаиморасчетах на национальные валюты не преследуют цель обрушить американскую валюту.

"Увеличение доли во взаиморасчетах в национальных валютах с разными странами не имеет своей целью что-то обрушить, в частности, обрушить доллар. Доллар перестал быть надежной валютой, и эти опасения сейчас разделяют очень большое количество стран", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он прокомментировал предположения экспертов, что договоренности России и Турции об увеличении расчетов в национальных валютах, в том числе за газ, могут обрушить доллар.

"К сожалению, страна-эмитент доллара своими действиями пошатнула доверие к этой валюте, и поэтому совершенно естественным образом многие страны ищут возможности сокращать долю доллара в своем торговом обороте и увеличивать долю расчетов в национальных валютах. Этот же процесс происходит в наших взаимоотношениях с Турецкой Республикой", - сказал Песков.

Он напомнил, что была достигнута важная договоренность по оплате части поставляемого газа в рублях. "Это очень важный шаг, и мы надеемся, что и дальше доля использования национальных валют будет расти", - сказал Песков.

На вопрос журналистов, как может отреагировать Запад, в частности, наложить вторичные санкции на Турцию, из-за недавнего соглашения между главами РФ и Турции об оплате в рублях за часть поставляемого российского газа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Нет, это не может и не должно быть поводом для каких-то вторичных санкций, хотя можно представить, что США и страны ЕС, Брюссель продолжат свою политику по оказанию абсолютно беспрецедентного давления на любые страны, которые не пожелают следовать в их мейнстриме".