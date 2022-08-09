До конца августа введут дополнительные поезда Москва-Петербург
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Северо-Западный филиал "Федеральной пассажирской компании" (АО "ФПК", дочернее общество ОАО "РЖД") назначает дополнительные поезда в сообщении Санкт-Петербург - Москва, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").
Вводятся поезда №237 Петербург-Москва 16, 23 и 30 августа, №240 Москва-Петербург 10, 17, 24 и 31 августа, №273 Петербург-Москва 13, 20 и 27 августа, №274 Москва-Петербург 13, 20 и 27 августа.