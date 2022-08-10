Путин по видеосвязи примет участие в церемонии открытия мостового перехода в Череповце

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия нового мостового перехода через реку Шексну в Череповце, сообщила пресс-служба Кремля.

Строительство Архангельского моста завершено раньше намеченных сроков - изначально сдача объекта в эксплуатацию планировалась на 2025 год. Открытие второго мостового сооружения в Череповце снимет высокую транспортную нагрузку, которая сейчас приходится на единственный в городе Октябрьский мост.

Запуск нового автомобильного маршрута создаст условия для активного развития территорий за рекой Шексна, свяжет между собой четыре крупных микрорайона Череповца, позволит организовать кольцевое движение общественного транспорта, а также значительно упростит транспортную доступность производственных площадок ПАО "Северсталь" и АО "Апатит".