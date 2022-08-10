Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Путин по видеосвязи примет участие в церемонии открытия мостового перехода в Череповце

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия нового мостового перехода через реку Шексну в Череповце, сообщила пресс-служба Кремля.

Строительство Архангельского моста завершено раньше намеченных сроков - изначально сдача объекта в эксплуатацию планировалась на 2025 год. Открытие второго мостового сооружения в Череповце снимет высокую транспортную нагрузку, которая сейчас приходится на единственный в городе Октябрьский мост.

Запуск нового автомобильного маршрута создаст условия для активного развития территорий за рекой Шексна, свяжет между собой четыре крупных микрорайона Череповца, позволит организовать кольцевое движение общественного транспорта, а также значительно упростит транспортную доступность производственных площадок ПАО "Северсталь" и АО "Апатит".

Владимир Путин Череповец
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ вывела объекты из-под инспекции ДСНВ из-за планов США провести ее в ближайшее время

РФ вывела объекты из-под инспекции ДСНВ из-за планов США провести ее в ближайшее время

Что произошло за день: вторник, 9 августа

ВС РФ не стал рассматривать жалобу X5 на доначисление более 2 млрд руб. налогов

ВС РФ не стал рассматривать жалобу X5 на доначисление более 2 млрд руб. налогов

Источник в Минобороны назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией взрывов в Крыму

Источник в Минобороны назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией взрывов в Крыму

Один человек погиб в результате взрывов в Новофедоровке в Крыму

Пять человек пострадали в результате взрывов в крымской Новофедоровке

Военная операция на Украине

Минобороны России сообщило о детонации боеприпасов у аэродрома "Саки"

Минобороны России сообщило о детонации боеприпасов у аэродрома "Саки"
Военная операция на Украине

В Крыму сообщили о взрывах в поселке Новофедоровка в Сакском районе

Минцифры опровергло планы собирать биометрию граждан для ЕБС без их согласия

Минцифры опровергло планы собирать биометрию граждан для ЕБС без их согласия

Программы специалитета по фундаментальным наукам заменят в РФ бакалавриат

Программы специалитета по фундаментальным наукам заменят в РФ бакалавриат
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });