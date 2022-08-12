Мишустин заинтересовался идеей распространить чартерную авиапрограму на железную дорогу

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручит Минтрансу, РЖД и Ростуризму изучить предложение распространить действующую внутреннюю чартерную авиапрограмму на путешествия железнодорожным транспортом.

Это премьеру на совещании по развитию туризма предложила гендиректор санаторно-курортной компании "Машук Аква-Терм" Ольга Акимова.

"Запуск программы чартерных перевозок в стране совершенно по-другому дал возможность формировать те самые пакетные туры и возможности привлечения людей в самые заповедные места нашей страны", - ответил Мишустин.

Он напомнил, что на эту программу в трехлетнем бюджете предусмотрено свыше 1 миллиарда рублей в год.

"Что касается железнодорожных перевозок - идея очень интересная. Я поручу министру транспорта вместе с РЖД и Зариной Валерьевной (Догузовой - главой Ростуризма - ИФ) посмотреть, как мы можем проработать этот механизм. Потому что это тоже, мне кажется, очень важно. Особенно когда человек добирается до аэропорта, а потом дальше его нужно везти до, соответственно, точки", - сказал Мишустин.