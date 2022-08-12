Ростуризму поручено подготовить введение в законодательство понятия "туристическая тропа"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Ростуризм до 15 сентября должен подготовить нормативную базу для создания в России туристических (экологических) троп и подготовить материалы, чтобы это понятие было закреплено на законодательном уровне, сообщил на совещании по туризму премьер-министр Михаил Мишустин.

"Необходимо комплексно посмотреть на доступность таких маршрутов и по объемам, сколько такие маршруты смогут людей принять. Такое поручение дано. К 15 сентября Ростуризм должен собрать соответствующую информацию со всех ведомств для того, чтобы нормативно ввести понятие "туристической тропы", - сказал он.

"С развитием цифровых платформ и с возможностями получить информацию через цифровые информационные средства необходимо ввести нормативное регулирование таких услуг, - продолжил премьер. - Я имею в виду, что мы должны совершенно точно человеку сказать, каким образом он может и куда добраться. Это комплексный вопрос: от субсидий чартерных перевозок до возможности добраться до места и посетить ту или иную достопримечательность, в том числе в рамках экотуризма".

Так он ответил на вопрос гендиректора этно-глэмпинга "Алтайское кочевье" Ирины Слесаревой, которая отметила, что существующие ограничения мешают созданию туристических троп на особо охраняемых природных территориях, землях лесного фонда и землях сельхозназначения.

Она поинтересовалась, готовятся ли нормативные акты для закрепления на законодательном уровне понятия "туристическая тропа".