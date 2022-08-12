Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

Ростуризму поручено подготовить введение в законодательство понятия "туристическая тропа"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Ростуризм до 15 сентября должен подготовить нормативную базу для создания в России туристических (экологических) троп и подготовить материалы, чтобы это понятие было закреплено на законодательном уровне, сообщил на совещании по туризму премьер-министр Михаил Мишустин.

"Необходимо комплексно посмотреть на доступность таких маршрутов и по объемам, сколько такие маршруты смогут людей принять. Такое поручение дано. К 15 сентября Ростуризм должен собрать соответствующую информацию со всех ведомств для того, чтобы нормативно ввести понятие "туристической тропы", - сказал он.

"С развитием цифровых платформ и с возможностями получить информацию через цифровые информационные средства необходимо ввести нормативное регулирование таких услуг, - продолжил премьер. - Я имею в виду, что мы должны совершенно точно человеку сказать, каким образом он может и куда добраться. Это комплексный вопрос: от субсидий чартерных перевозок до возможности добраться до места и посетить ту или иную достопримечательность, в том числе в рамках экотуризма".

Так он ответил на вопрос гендиректора этно-глэмпинга "Алтайское кочевье" Ирины Слесаревой, которая отметила, что существующие ограничения мешают созданию туристических троп на особо охраняемых природных территориях, землях лесного фонда и землях сельхозназначения.

Она поинтересовалась, готовятся ли нормативные акты для закрепления на законодательном уровне понятия "туристическая тропа".

Ростуризм Михаил Мишустин Ирина Слесарева Алтайское кочевье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство не поддержало идею вычета по НДФЛ при найме жилого помещения

Правительство не поддержало идею вычета по НДФЛ при найме жилого помещения
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в РФ впервые с марта превысила 27,8 тыс. человек

Суточная заболеваемость COVID-19 в РФ впервые с марта превысила 27,8 тыс. человек

Мишустин предложил распространить действие "Пушкинской карты" на весь внутренний туризм

Мишустин предложил распространить действие "Пушкинской карты" на весь внутренний туризм

Мишустин сообщил об увеличении до 20% кешбэка за путевки на Дальний Восток

Мишустин сообщил об увеличении до 20% кешбэка за путевки на Дальний Восток

"Роскосмос" представит макет новой орбитальной станции на форуме "Армия-2022"

НРД оспорил санкции в суде Евросоюза в Люксембурге

Военная операция на Украине

Дмитрий Медведев посетил ЛНР

Что произошло за день: четверг, 11 августа

В Россию запретят ввозить семена отдельных питомников Европы и Канады

МИД увидел ксенофобию в решении Латвии признать Россию страной-спонсором терроризма

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });