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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

Путин обсудил вопросы безопасности на военном направлении с постоянными членами Совбеза

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы обеспечения безопасности на военном направлении.

"У нас с вами сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле этого слова на военном направлении", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ,

Он отметил, что докладчиком выступит министр обороны Сергей Шойгу.

Владимир Путин
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