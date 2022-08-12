Путин обсудил вопросы безопасности на военном направлении с постоянными членами Совбеза

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы обеспечения безопасности на военном направлении.

"У нас с вами сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле этого слова на военном направлении", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ,

Он отметил, что докладчиком выступит министр обороны Сергей Шойгу.