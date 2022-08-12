Более трети россиян заметили удорожание лекарств в последний месяц

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Более 30% россиян (31%) за последние четыре недели наблюдали повышение цен на лекарства и медикаменты, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

На вопрос социологов о том, на какие основные товары цены за последний месяц заметно выросли, каждый пятый (22%) при ответе назвал одежду и обувь и ровно столько же респондентов отметили строительные материалы.

По данным ФОМ, о подорожании электроники и бытовой техники за данный период говорят 19% респондентов, рост цен на бензин заметили 17% участников опроса или почти каждый шестой.

Всероссийский опрос был проведен 5-7 августа 2022 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.