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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

В РФ учрежден День российской анимации

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - День российской анимации учрежден указом президента России Владимира Путина, он будет отмечаться 8 апреля.

"Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации постановляю: установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля", - говорится в указе главы государства, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Министр культуры РФ Ольга Любимова напомнила, что в России премьера первого мультипликационного фильма состоялась 8 апреля 1912 года, когда на экраны вышел мультфильм "Прекрасная Люканида, или война усачей и рогачей". Именно с этой даты и началась история отечественной анимации.

"Сегодня благодаря работе аниматоров воплощаются самые смелые замыслы. Как в индустрии кинематографа и мультипликации, так и в создании виртуальной реальности. Неизменно, что анимация – профессия будущего, и очень важно, что теперь у представителей этой области есть официальный праздник", - добавила министр.

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